Самолету, совершившему вынужденную посадку в Новосибирской области, 20 лет

Совершившему вынужденную посадку самолету A320-200 авиакомпании «Уральские авиалинии» почти 20 лет. Об этом сообщил канал SEMPER IRATUS.

По данным источника, до 2013 года самолет эксплуатировался двумя арабскими авиалиниями. Утром 12 сентября борт, следовавший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле вблизи Новосибирской области.

На борту было 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратора начала проверку по факту случившегося.

Согласно данным из сервиса Flightradar, аэробус не зафиксировали в аэропорту Омска в 7:50 по местному времени. По расписанию, самолет должен был приземлиться именно в это время. Самолет сменил курс, а пилоты выставили код ответчика 7700 – основной сигнал тревоги. Впоследствии аэробус набрал высоту и развернулся в сторону Новосибирска.

По данным РБК, самолет должен был приземлиться на запасном аэродроме, но до подготовленной площадки он не долетел. Экипаж принял решение приземлиться на грунт в районе села Убинка.