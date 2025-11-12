Американский эколог Дейн Вигингтон в подкасте Такера Карлсона выдвинул сенсационное обвинение: Пентагон на протяжении трех десятилетий тайно распыляет в атмосфере химические вещества в рамках климатической программы. Ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с KP.RU объяснил, действительно ли распыление может изменять климат.

Специалист ставит под сомнение саму техническую возможность таких масштабных операций. Он привел сравнение: даже локальный разгон облаков в Москве к праздникам обходится бюджету в 400 миллионов рублей, а глобальное изменение климата потребовало бы астрономических затрат и координации, невозможной в условиях современной науки.

«Чтобы вызвать изменение климата или понижение температуры на планете, необходимо взорвать какой-нибудь вулкан, как это произошло в XIX в., когда взорвался Кракатау в Индонезии. Он на пару лет закрыл верхние слои атмосферы пленкой, что привело к похолоданию», — заявил Тишковец.

Эксперт обращает внимание на реальные экологические проблемы, отвлекаемые теориями заговора — мусорные острова в Тихом океане размером с Францию получают меньше общественного внимания, чем неподтвержденные гипотезы. Климатическая система, по словам Тишковца, сохраняет баланс через природные циклы, где солнечная активность и вулканическая деятельность играют ключевую роль, а антропогенный фактор остается на последнем месте. Этот анализ помогает отделять научно обоснованные экологические тревоги от спекулятивных теорий, концентрируясь на реальных угрозах — от загрязнения океанов до промышленных выбросов, доказавших свое влияние на окружающую среду.

Напомним, что в интервью Карлсону Вигингтон заявлял, что за 27 лет исследований он собрал сотни доказательств — от лабораторных анализов дождевой воды до правительственной документации, утверждая, что военные самолеты ежегодно выпускают 40-60 миллионов микрочастиц алюминия, бария и графена. По его версии, эти эксперименты начались еще в середине XX века с целью вызывать засухи или ливни в неугодных странах, а выбросы из двигателей гражданской авиации служат маскировкой для секретных операций.

Ранее экс-советник Пентагона высказался о ситуации на Украине.