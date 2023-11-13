Самозанятые Подмосковья могут бесплатно получить электронную цифровую подпись

Самозанятые, которые зарегистрированы на территории Московской области могут бесплатно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) до конца ноября, сообщили в областном Мининвесте. Услугу оказывает региональный Центр «Мой бизнес».

В ведомстве уточнили, что ЭЦП может потребоваться для подачи заявки на получение государственных услуг, в том числе центра «Мой бизнес» Подмосковья, а также для электронного документооборота. Узнать подробности и подать заявку для ее получения можно здесь. Отметим, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.