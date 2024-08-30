Самые популярные направления переобучения назвали в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о наиболее востребованных среди жителей региона направлениях переобучения и повышения квалификации.

Так, особой популярностью пользуются направления IT, психология, бухгалтерия, графический дизайн, предпринимательство, бренд-менеджмент.

В общей сложности с начала текущего года переобучение по этим направлениям прошли более 800 человек без работы.

Пройти переобучение могут безработные, жители, находящиеся под риском увольнения, и ряд других категорий граждан. Список образовательных программ доступен на сайте «Работа в России».