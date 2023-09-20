Самый возрастной корпус стационара в Пушкино готовится стать самым современным

В подмосковном Городском округе Пушкинский продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса областной больницы имени Розанова. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Хирургический корпус является старейшим зданием областной клиники. Планируется, что после завершения ремонта он станет самым современным из всех больничных структур. Как рассказал главный врач больницы Владимир Мануйлов, работы завершены практически на половину, в ближайшее время приступят к обновлению инженерных коммуникаций и ремонту помещений. Текущие работы по модернизации здания не затронут только фасад и крышу, которую отремонтировали три года назад.

Хирургический корпус построили в 60-е годы прошлого столетия, его площадь составляет примерно шесть тысяч квадратных метров. А ремонт отделения реализуется по программе «Здравоохранение Подмосковья».