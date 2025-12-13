Санта Клаус в ужасе: В Финляндии морозы достигли рекордных -34,5 градуса

В Финляндии зафиксированы рекордные морозы — температура опустилась до -34,5 градуса. По данным метеорологического института, в субботу, 13 декабря, воздух прогрелся лишь до этой отметки. Особенно холодно было на севере страны.

В Муонио, в районе Оустаярви, минувшей ночью температура опустилась до –34,5 градуса. Это стало самым низким показателем температуры за всю текущую зиму, как отметили местные метеорологи.

Муонио расположен в северной части финляндской провинции Лапландия, примерно в 150 километрах севернее полярного круга. Недалеко от него находится национальный парк Паллас-Юллястунтури. Именно там живет известный на весь мир Дед Мороз в местечке Раваниеми. Зимой здесь часто фиксируются самые низкие температуры по всей стране.

По мнению синоптиков, 14 декабря в Финляндии сохранится холодная погода почти на всей территории страны, но к воскресенью ожидается потепление. С запада на север страны надвигаются облака, которые принесут осадки.

Газета Helsingin Sanomat сообщает, что в декабре солнце светило в Финляндии всего 20 минут, а в Хельсинки его не было вообще.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о серьезном похолодании до -15 °С в Подмосковье.