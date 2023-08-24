Саркози назвал нападки Европы на Россию «танцами на краю вулкана»

Продолжая давление на Россию европейские страны, следуя в мейнстриме агрессивной антироссийской политики США, танцуют на краю вулкана, считает бывший президент Франции Николя Саркози.

Политик подчеркнул, конфликт на Украине, сколько бы он не длился, никогда не приведет к ослаблению России. И в любом случае тут нужны переговоры.

«Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент», — заявил Саркози в эфире телеканала TF1.

Экс-президент Франции выразил уверенность, что путь дипломатии в украинском конфликте не был использован до конца. По словам Саркози, реальные интересы Европы и США по Украине сильно различаются.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.