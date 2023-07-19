Сбер сообщил о том, что с начала года ни один злоумышленник не смог взломать банкоматы

Как пишет KP.RU , банкоматы данной кредитной организации находятся под надежной защитой, а попытки нападения на них стали менее успешными.

Стало известно, что с начала текущего года ни один преступник не смог успешно похитить средства из банкоматов Сбербанка. Это говорит о надежности и эффективности активно применяемой системы защиты.

Так недавно неизвестный пытался взломать один из банкоматов, однако не смог похитить денежные средства. Организация сотрудничает с правоохранительными органами для поимки преступника, а также совершенствует систему безопасности, чтобы предотвратить подобные действия и обеспечить надежную работу сервиса.

Важно отметить, что все преступления, совершенные против банка и его клиентов, подлежат расследованию.