Сбежал через больницу: мужчина покалечил себя, чтобы вырваться на свободу из плена рехаба

Житель Свердловской области, попытавшийся избавиться от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационном центре под Екатеринбургом, столкнулся с жестоким обращением и был вынужден бежать. Свою историю он рассказал журналистам E1.ru.

По словам мужчины, учреждение является филиалом известной федеральной сети (название не приводится). Пациентом он стал добровольно, отдав за лечение все свои сбережения — 110 тысяч рублей, которых хватило на два месяца проживания. Однако вместо помощи он, как утверждает, столкнулся с издевательствами.

Сотрудники рехаба, по его словам, удерживали его в натопленной бане до потери сознания, не давали спать, заставляли часами переписывать бессмысленные тексты. При этом домой его не отпускали. Чтобы выбраться из учреждения, мужчине пришлось причинить себе увечья, после чего он попал в больницу и смог покинуть центр.

Основатель клиники на звонки журналистов не ответил. В московском офисе организации пообещали связаться с редакцией, однако на момент публикации комментарий не поступил.