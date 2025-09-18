Сбежала из сада и искала маму между машин: в Южно-Сахалинске прокуратура проверяет ЧП с ребенком

Прокуратура Южно-Сахалинска инициировала проверку в связи с инцидентом, связанным с трехлетней девочкой, которая сбежала из детского сада. Этот случай произошел вечером 17 сентября.

Согласно информации из телеграм-канала «Эхо Сахалина», ребенка заметили на дороге, где он бегал между машинами в поисках мамы. Пешеходы отвели девочку на тротуар, попытались отыскать ее родителей, после чего вызвали полицию.

Вскоре к свидетелям подошла женщина, назвавшаяся бабушкой девочки, однако позже выяснилось, что она является сотрудницей частного детского сада. Девочка сбежала с территории учреждения и провела на улице без взрослых более полутора часов.

Согласно словам очевидцев, работники детского сада не уведомили родителей о случившемся.

В связи с данной публикацией прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку инцидента с бегством девочки из детского сада. В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства в области образования и безопасность детей в процессе обучения в детском саду. При наличии оснований будут предприняты необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили в областной прокуратуре.

