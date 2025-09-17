Подросток в Москве пропал после запугиваний от мошенников

Московский школьник сбежал из дома после запугиваний со стороны мошенников, которые выманили у него деньги и заставили уничтожить телефон. Подростка нашли спустя ночь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Москве 13-летний школьник стал жертвой мошенников. Злоумышленники связались с ним через мессенджер, представившись знакомым по детскому лагерю, и получили данные о его местоположении.

В ходе дальнейшего разговора мошенники изменили тактику, начав запугивать подростка ложными обвинениями в связях с ВСУ. Под психологическим давлением он перевел им деньги и предоставил фотографии финансовых документов родителей, после чего разбил свой телефон.

Аферисты приказали мальчику скрыться, заявив, что его раннее возвращение домой приведет к лишению родительских прав его родителей. Подросток провел ночь на улице и был обнаружен полицией утром следующего дня.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников для отъема денег с карт.