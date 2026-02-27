В Нидерландах разгорелся спор среди украинских беженцев. Одни жалуются на ужасные условия в лагерях, другие призывают прекратить ныть и брать ответственность за свою жизнь.

Как выяснили журналисты, анализируя посты в соцсетях, основные претензии к центрам размещения связаны с соседями. Анна След рассказала, что людей с алкогольной или наркотической зависимостью селят вместе с обычными семьями, провоцируя постоянные конфликты. Еще одна женщина по имени Анна подтвердила: администрация центров в ссорах не участвует, советуя жильцам «решать проблемы самим или искать другое жилье».

Пользовательница Ирочка Поливода также посетовала на обилие безработных и пьющих соотечественников. А Frau Merkelh подвела черту под этим списком проблем, заявив, что такая ситуация «типична для многих пунктов временного размещения беженцев с Украины».

Однако вторая волна комментаторов обрушилась на жалобщиков с критикой.

«А если начать работать и снять жилье?», — обратилась к недовольным пользовательница Anna Wo.

Тамара поддержала этот посыл, напомнив, что Нидерланды не обязаны кормить украинцев вечно, а центры размещения — это лишь временная мера. По ее мнению, если хочешь остаться в стране, нужно самому решать свои проблемы, передает РИА Новости.

