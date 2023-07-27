Сбежавшая Орбакайте бросила квартиру в центре Москвы за 150 млн

Квартира, в которой Алла Пугачева жила сначала с одним мужем, а потом с другим, претерпела некоторые изменения. После ремонта она стала пятикомнатной, а после четвертого развода певица подарила ее своей старшей дочери.

Но Кристина Орбакайте живет сейчас не в ней. Она вместе с семьей уехала в США. Стоит отметить, что ее муж открыл там свою стоматологическую клинику. Но что же произошло со всеми брошенной квартирой?

По словам соседей, она находится под охраной. Помимо этого, туда часто заявляется помощница, которая проветривает помещение и поддерживает чистоту. Все для того, чтоб звездные хозяева могли в любой момент вернуться.