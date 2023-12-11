Сбежавший в Европу Александр Васильев резко высказался о россиянах

В марте 2022 года искусствовед покинул Россию, оставив пост ведущего известного модного шоу. Васильев обосновался во Франции и стал колесить по другим странам Европы, часто в рамках своей работы. Однако помимо этого, знаменитость иногда приезжает на заработки в Москву. Не так давно историк давал лекцию в одном из университетов. При этом в последнем интервью перед журналистами в Латвии он набросился на россиян с критикой, издание «Утро.ру».

«Лучший климат, самые лучшие продукты и красивые женщины. Никто не может изменить это», – рассказал Васильев о Европе.

Россиян Васильев назвал «глупыми» и «наивными», так как они верят в «гниение» Запада. Как полагают звездные обозреватели, так ведущий выражается, когда хочет подчеркнуть свою приверженность заграничным ценностям.