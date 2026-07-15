Сбил и уехал: знаменитый актер кабуки бросил раненую девушку на дороге в Токио

В Японии разгорается крупный скандал вокруг 77-летнего артиста традиционного театра, который совершил наезд на пешехода в оживленном районе столицы. Вместо оказания помощи пострадавшей мужчина предпочел продолжить движение, однако уйти от ответственности ему не удалось. Об этом пишет портал Japan Today, передает Газета.ру.

Происшествие в Синдзюку и находчивость пострадавшей

Инцидент произошел в популярном токийском районе Синдзюку. За рулем автомобиля находился знаменитый актер театра кабуки Хирофуми Като, более известный под сценическим псевдонимом Косабуро Накамура. Во время движения пожилой артист задел 20-летнюю девушку, в результате чего она получила травму лодыжки.

Несмотря на то, что пострадавшая громко окликнула водителя, Като проигнорировал ее и покинул место происшествия. Однако девушка не растерялась и успела сфотографировать регистрационный номер уезжающего автомобиля на камеру мобильного телефона, после чего оперативно передала снимки сотрудникам правоохранительных органов.

Отказ признать вину и суровое наказание

Спустя некоторое время, осознав масштаб последствий, Хирофуми Като добровольно явился в полицейский участок. При этом сознаваться в содеянном артист категорически отказался. В свое оправдание он заявил правоохранителям, что пешеход якобы сама слишком близко приблизилась к его транспортному средству, а сам соприкосновение было незначительным и не могло повлечь за собой никаких физических травм.

Тем не менее следствие квалифицировало действия актера по всей строгости закона. Ему официально предъявлено обвинение в оставлении места дорожно-транспортного происшествия после причинения вреда здоровью человека. Теперь звезде кабуки грозит суровое наказание: