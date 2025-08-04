Сбитый 7-летней девочкой в Белгородской области мужчина экстренно госпитализирован
Семилетняя девочка за рулем «Лады» сбила человека под Белгородом
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Старый Оскол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семилетней девочки, которая управляла автомобилем Lada Vesta отечественного производства. В результате аварии пострадали два припаркованных автомобиля, а также 45-летний мужчина, который получил травмы различной степени тяжести. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник, 4 августа, управлением МВД по Белгородской области.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что отец девочки находился в салоне автомобиля в качестве пассажира, в то время как его дочь управляла транспортным средством. Кроме того, было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В результате пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения», – говорится в сообщении ведомства.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.