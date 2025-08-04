Сбитый 7-летней девочкой в Белгородской области мужчина экстренно госпитализирован

В городе Старый Оскол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семилетней девочки, которая управляла автомобилем Lada Vesta отечественного производства. В результате аварии пострадали два припаркованных автомобиля, а также 45-летний мужчина, который получил травмы различной степени тяжести. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник, 4 августа, управлением МВД по Белгородской области.