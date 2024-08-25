Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в подмосковных Луховицах

В городском округе Луховицы по инициативе «Волонтеров Подмосковья», при поддержке администрации муниципалитета, местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцев продолжают работать четыре пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Отмечается, что один из пунктов расположен на первом этаже Дома культуры «Старт». Волонтеры работают здесь вечером по будням и по субботам утром. Они принимают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, неношеную одежду, бытовую технику. Также можно принести электроприборы и генераторы.

Второй пункт сбора действует в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Гумпомощь принимается здесь по будням.

Также пункты сбора работают на базе двух отделений молодежного центра «Юнимакс». Это поселок Белоомут, улица Советская площадь, дом 1. Время приема помощи здесь — со вторника по пятницу. Адрес следующей площадки: поселок Астапово, улица Зеленая, дом 51г. Время работы — с понедельника по пятницу.