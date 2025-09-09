Счастье не купишь? Россиянин продает дорогих черепах, приносящих удачу

В Татарстане появилось необычное объявление о продаже двух красноухих черепах, стоимостью в 1 млн руб. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На одной из городских досок объявлений в Казани были выставлены на продажу две красноухие черепахи, которым продавец дал имена Кейт и Лео. За экзотических питомцев просят немалую сумму — 1 млн руб.

Продавец объяснил такую высокую цену необычными свойствами черепах. Он утверждает, что эти рептилии способны приносить в дом счастье и удачу. В подтверждение своих слов мужчина упомянул, что благодаря черепахам ему удалось удачно жениться. Он даже готов предоставить доказательство — штамп в паспорте.

В объявлении также указано, что Кейт и Лео — игривые черепахи, а их рацион довольно разнообразен. В него входят рыба, мясо и креветки. Продавец подчеркнул, что таких черепах больше нет нигде в России.

