Щелковская Народная дружина провела обмен опытом с коллегами из Санкт-Петербурга

Щелковским дружинникам была организована детальная экскурсия по ключевым объектам деятельности МОО МОП «Патриот»: Централизованному пункту помощи участникам СВО, а также по штаб-квартирам дружины, расположенным в Пушкинском и Колпинском районах города. Помимо осмотра, участники провели обмен информацией о практическом опыте работы в двух различных регионах, а на следующий день состоялась встреча в Колпино, собравшая представителей в более широком составе.

Интересно, что в ходе дискуссий стало очевидно, что самоорганизующиеся дружины, несмотря на географическую удаленность, формируют схожие подходы и методы работы. Из разговора коллег из разных регионов выяснилось, что обе организации придерживаются одинакового понимания своих целей, принципов, накопленного опыта и основных ценностей.