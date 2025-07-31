Щелковская Народная дружина провела обмен опытом с коллегами из Санкт-Петербурга
Фото: [Народная Дружина МОП «Патриот»]
Представители Народной дружины городского округа Щелково совершили визит в Санкт-Петербург с целью изучения передового опыта Межрегиональной общественной правоохранительной организации «Мобильный Отряд Правопорядка «Патриот».
Щелковским дружинникам была организована детальная экскурсия по ключевым объектам деятельности МОО МОП «Патриот»: Централизованному пункту помощи участникам СВО, а также по штаб-квартирам дружины, расположенным в Пушкинском и Колпинском районах города. Помимо осмотра, участники провели обмен информацией о практическом опыте работы в двух различных регионах, а на следующий день состоялась встреча в Колпино, собравшая представителей в более широком составе.
Интересно, что в ходе дискуссий стало очевидно, что самоорганизующиеся дружины, несмотря на географическую удаленность, формируют схожие подходы и методы работы. Из разговора коллег из разных регионов выяснилось, что обе организации придерживаются одинакового понимания своих целей, принципов, накопленного опыта и основных ценностей.
«Благодарим коллег за познавательную и насыщенную встречу, с нетерпением ждем вас в гости на день города Колпино. В свою очередь, «МОП Патриот» планирует визит в Подмосковье в августе. Надеемся, что данная встреча заложила основу для перспективного межрегионального сотрудничества.», — прокомментировали в МОП «Патриот».