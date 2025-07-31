Щелковские школьники прошли полевую тренировку с дронами и оружием

В городском округе Щелково успешно завершился первый выезд на природу для учеников Военно-патриотического объединения «Штурмовик».

Место проведения – окрестности деревни Мураново, продолжительность – четыре дня. Акция была организована в контексте празднования Года защитника Отечества и в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках полевого выхода, ребята «Штурмовика» совершенствовали свои знания и умения по направлениям, включающим в себя управление беспилотными аппаратами (БПЛА), огневую, физическую, инженерную подготовку, выполнение задач по разведке, ориентированию на местности (топография). Также проводилась отработка процедур проверки готовности подразделений и тактических действий. Все упражнения реализовывались в условиях, максимально имитирующих боевые ситуации.

«Это были незабываемые, уникальные четыре дня! Мы старались для нашей молодежи максимально приблизить быт военнослужащих в полевых выходах разведчиков. Четыре дня в гармонии с природой на свежем воздухе, без мобильных телефонов, родниковая вода, полевая кухня, познавательные занятия и работа в команде», — прокомментировали организаторы мероприятия.

Благодаря совместным усилиям и интенсивной программе, за эти четыре дня ребята сблизились, получили ценные новые навыки и сформировали сплоченный коллектив.