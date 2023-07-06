Щелковский перинатальный центр привел июньскую статистику рождаемости

В Щелковском перинатальном центре за июнь родились 542 ребенка, мальчиков традиционно больше, чем девочек — 291 и 150 младенцев, соответственно.

Примечательно, что в первый летний месяц на свет появились пять двоен.

«Перинатальный центр — наше уникальное учреждение», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Он напомнил, что в 2022-м году в этом медучреждении было принято 6412 родов. Большинство рожениц — из Подмосковья, их более 4,7 тыс. Более 550 рожениц приехали из столицы, более 450 — из-за рубежа.

Все они доверили щелковским врачам самое дорогое — жизнь и здоровье своего ребенка. По мнению главы Щелкова Андрея Булгакова, причина в том, что в перинатальном центре есть высококвалифицированные врачи и современное оборудование, а главное – чуткое отношение к каждому пациенту.