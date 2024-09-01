Щелковский пожарный сделал предложение своей девушке на День города

Вчера на праздновании Дня города в подмосковном Щелково пожарный сделал своей девушке предложение. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что Василий заранее связался с организаторами мероприятия и рассказал, что работает в 300-й пожарно-спасательной части в Медвежьих Озерах. Еще организаторы узнали, что он проявил себя как настоящий герой на тушении недавнего страшного пожара во Фрязино.

«Конечно, идею мы поддержали. В день „икс“ Василий дежурил в Щелковском парке, но его снова вызвали тушить пожар на улице Заводская. В этой профессии спасение всегда на первом месте, и спокойных выходных, по словам его возлюбленной Кристины, у них практически не бывает», — рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, все сложилось хорошо, и герой успел к назначенному времени. Прямо из пожара вышел на сцену и сделал своей любимой предложение. Она сказала: «Да»!