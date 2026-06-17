Счетная палата обнаружила неожиданную проблему в ведущих университетах страны

Проверка крупнейших российских университетов показала проблемы с расходованием бюджетных средств, долгами подрядчиков и незавершенными строительными проектами. Материалы по одному из выявленных нарушений направлены в прокуратуру, пишет ТАСС.

Счетная палата обнаружила финансовые нарушения в ведущих вузах страны

Счетная палата подвела итоги проверки крупнейших российских университетов по итогам 2025 года. Несмотря на высокий уровень освоения бюджетных средств, аудиторы выявили ряд серьезных недостатков в финансовом управлении и реализации отдельных проектов.

МГУ накопил миллиарды рублей неиспользованных средств

Наиболее заметной проблемой в работе Московского государственного университета стало накопление значительных остатков субсидий. К началу 2026 года объем неиспользованных средств достиг 2,6 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Во время контрольных мероприятий университет вернул в федеральный бюджет 269 млн рублей, которые не были востребованы для реализации текущих задач.

В СПбГУ выросли долги подрядчиков по строительным проектам

Проверка Санкт-Петербургского государственного университета выявила сложности при реализации строительных работ. Объем задолженности подрядных организаций по выданным авансам за год увеличился почти на 50% и достиг 1,2 млрд рублей.

Кроме того, аудиторы установили нарушения при проведении закупок. В ряде случаев вуз не требовал обеспечения исполнения обязательств от поставщиков и не применял меры ответственности к проектным организациям за некачественно выполненные работы.

РАНХиГС столкнулась с ростом дебиторской задолженности

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы аудиторы зафиксировали существенное увеличение дебиторской задолженности. К началу 2026 года сумма долгов перед учебным заведением выросла на 5,3 млрд рублей и достигла 15,3 млрд рублей.

По мнению проверяющих, такая динамика требует усиления контроля за финансовыми обязательствами контрагентов.

В академии РАЖВиЗ выявлены проблемы со стройкой и подрядчиками

Наиболее сложная ситуация, по данным проверки, сложилась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Учреждение не предъявляло подрядным организациям штрафные санкции за нарушение сроков исполнения контрактов, задержка по которым в отдельных случаях достигала 197 дней.

Дополнительно аудиторы указали на риск потери 162,7 млн рублей. Эти средства связаны с реконструкцией учебного комплекса, где подрядчик получил аванс, однако впоследствии прекратил работы и не выполнил поставку оборудования.

Материалы проверки направлены в прокуратуру

В связи с выявленными нарушениями по проекту реконструкции учебного комплекса Счетная палата направила соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру для дальнейшей правовой оценки ситуации.