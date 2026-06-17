В Комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги работы по взысканию ущерба за май

Комитет лесного хозяйства Московской области отчитался об итогах работы по возмещению ущерба, нанесенного лесному фонду, за май 2026 года. В счет погашения вреда, причиненного из‐за нарушений Правил санитарной безопасности, поступило свыше 3 млн руб.

Чаще всего нарушения фиксировали в Звенигородском, Истринском, Подольском, Бородинском и Наро‐Фоминском лесничествах. При этом заметная доля суммы была перечислена нарушителями добровольно — этот факт эксперты расценивают как признак роста правовой сознательности как среди граждан, так и среди организаций.

В ведомстве напоминают: любые действия, ухудшающие состояние лесов, — будь то захламление территории отходами или иные нарушения лесного законодательства, — не ограничиваются административной ответственностью. Виновные обязаны в полном объеме компенсировать нанесенный ущерб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.