Щука-аномалия из алфавита: необычный Z-улов сделали в Истре

В подмосковной Истре местные рыбаки стали авторами необычной находки: на крючок попалась щука с выраженным искривлением позвоночника, напоминающим букву Z. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на местное сообщество.

При этом, как отмечает автор публикации в паблике «Подслушано | Истра», на теле рыбы не было видимых повреждений — ни ран, ни царапин. Этот случай, названный в сообществе «редчайшим в мировой рыболовной практике», мгновенно привлек внимание и породил волну обсуждений.

В комментариях под постом развернулась оживленная дискуссия. Юмористические версии, от «переработавшейся щуки, исполнявшей желания» до «щучьего сколиоза», соседствовали с более серьезными предположениями. Некоторые пользователи высказали мнение о возможном воздействии электроудочки. Однако ученые предлагают смотреть на ситуацию с научной точки зрения.

По словам биолога Анастасии Коротковой, аномалия могла возникнуть по нескольким причинам. Одной из основных является травма позвоночника, полученная, например, от сильного удара о твердое препятствие или сдавливания в сетях. Такой удар способен вызвать внутренний перелом, который впоследствии срастается с деформацией, не оставляя при этом внешних следов на коже. Альтернативными причинами могут быть врожденный дефект или заболевание, нарушившее формирование скелета в период роста рыбы.

