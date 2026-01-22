Золотой палтус: повар из Орехово-Зуева сорвал куш на «Битве шефов»

Кулинарный триумф подмосковного шефа стал главным событием финала очередного сезона популярного телепроекта «Битва шефов». Как пишет REGIONS , Владимир Соловьев, профессиональный повар из Орехово-Зуева, обошел всех конкурентов и получил из рук Константина Ивлева сертификат на один миллион рублей.

Путь к финалу для Соловьева начался с уверенного старта. На отборочном этапе он впечатлил мастеров эскалопом из фуагры с лесными ягодами и винной эссенцией, что позволило ему войти в команду Константина Ивлева. Дальнейшие испытания, включая приготовление традиционных «клопсов» и воздушных трубочек с белковым кремом, повар проходил с переменным, но в целом высоким успехом, демонстрируя крепкую технику и понимание вкусов.

«У фуагры идеальный вкус. Единственное, что слишком много фруктов, а так вкусно», — похвалил блюдо Ивлев.

Победное блюдо подмосковного виртуоза кулинарии — палтус с ярким средиземноморским соусом и кедровыми орехами — получило высшие оценки от строгого жюри. Ивлев, известный своими строгими отборами, описал приготовленное на высший бал. По его словам, рыба, соус «вышли шикарными», а орехи помогли блюду раскрыться по-новому.

Повар создал яркий шедевр за 40 минут, прошел испытание, впечатлил Ивлева вновь и, конечно, выиграл заветный миллион рублей.

«Я был безумно счастлив! Это подарок моей дочери, родным и всем, кто за меня болел», — поделился эмоциями Владимир.

Ранее сообщалось, что шеф-повар из Подмосковья раскрыл главный секрет варки костного бульона.