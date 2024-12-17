Седокова в слезах просит оградить ее сына от информации о смерти экс-супруга

Анна Седокова, известная певица и телеведущая, поделилась видео в социальных сетях, в котором просит оградить своего ребенка от информации о трагической смерти ее бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. На видео артистка не может сдержать слез и открыто говорит о том, что последние годы ее жизни были настоящим адом.

По предварительным данным, перед своим самоубийством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его гостиничном номере была найдена пустая бутылка водки. Незадолго до трагедии спортсмен поздравил Анну с днем рождения.

Одной из причин ухода из жизни Яниса могла стать их разлука и глубокая депрессия спортсмена. Новость об этом шокировала многих пользователей социальных сетей.

Ранее в интернете появились эксклюзивные кадры с места самоубийства экс-супруга Седоковой. Смерть наступила во вторник, 17 декабря.