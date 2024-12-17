Появились эксклюзивные кадры с места самоубийства экс-супруга Седоковой

Это именно то место, где обнаружили тело бывшего мужа Седоковой, — пролет между первым и вторым этажами многоквартирного дома. В этом же месте находились веревка, бумажный стаканчик из «Азбуки вкуса», а также телефон Тиммы, на экране которого отображался номер певицы и запись с просьбой ей позвонить.

Кроме того, в номере Тиммы, который находится в хостеле, расположенном недалеко от дома Седоковой, обнаружили бутылку водки. Предположительно, он пил напиток, разбавляя его ягодным соком в том самом стаканчике.

Под постом Седоковой в соцсети Тимма за один час 19 минут до самоубийства написал следующее: «02.07.92 — 16.12.24». Именно эта подпись может свидетельством о том, что экс-баскетболист намеревался покончить с собой.

Как позже выяснили медики, причиной смерти Тиммы стала асфиксия. Мужчина скончался в 00:15 вторника, 17 декабря.

Ранее стало известно, что Янис Тимма оставил предсмертную записку, адресованную Анне Седоковой.