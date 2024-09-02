Съехал из съемной квартиры в собственную: Учитель купил квартиру в Одинцово благодаря «Соципотеке»

В ближайших планах у учителя информатики из Одинцовского городского округа переезд в собственную двухкомнатную квартиру, которую мужчина приобрел благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Роман Митяжин работает в АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова», и его рабочий стаж составляет уже пятнадцать лет. По словам обладателя сертификата, он попал в педагогику благодаря стечению обстоятельств, и профессия увлекла его.

Со слов мужчины, школа — это живой организм, обучение не ограничивается сорока минутами урока. Иногда следует отходить от чисто предметных тем. Важно вовремя поговорить с ребятами, выслушать их, понять их проблемы, что-то посоветовать, поделиться интересными историями.

Семья Митяжиных жила в съемной квартире. Получив на корпоративную почту информацию о региональной мере поддержки, Роман решил подать документы. Сейчас он с женой готовится к переезду. Им очень нравится новый район, ведь кругом много парков.