«Сейчас будем выяснять»: полиция Петербурга задержала блогершу за киевскую прописку
Украинскую блогершу Онацкую жестко задержали в Петербурге, выбив телефон из рук
В Санкт-Петербурге полиция задержала украинскую блогершу и стримершу Таисию Онацкую, известную под псевдонимом Ди Рубенс. Видео инцидента она опубликовала в своем Telegram-канале, и ролик мгновенно разлетелся по Сети.
На кадрах видно, как сотрудник полиции, выяснив, что девушка родилась в Киеве, предлагает ей проехать для проверки.
«Сейчас будем выяснять по вашей личности данные», — сказал полицейский.
Онацкая попыталась отказаться и заявила о желании позвонить юристу, однако это не помогло. В следующем кадре на нее уже надевают наручники и усаживают в патрульный автомобиль. В комментариях к видео блогерша уточнила, что во время задержания полицейский выбил у нее из рук телефон и грубо затолкал в машину. Она также опубликовала фото со следами от наручников на запястьях.
Однако финал истории оказался неожиданным. Позднее Онацкая сообщила, что ее отпустили, сопроводив освобождение фразой: «возникла ошибка, будьте свободны». Сама девушка намерена обжаловать действия полиции и подать заявление в суд.