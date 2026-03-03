«Сейчас будем выяснять»: полиция Петербурга задержала блогершу за киевскую прописку

В Санкт-Петербурге полиция задержала украинскую блогершу и стримершу Таисию Онацкую, известную под псевдонимом Ди Рубенс. Видео инцидента она опубликовала в своем Telegram-канале, и ролик мгновенно разлетелся по Сети.

На кадрах видно, как сотрудник полиции, выяснив, что девушка родилась в Киеве, предлагает ей проехать для проверки.

«Сейчас будем выяснять по вашей личности данные», — сказал полицейский.

Онацкая попыталась отказаться и заявила о желании позвонить юристу, однако это не помогло. В следующем кадре на нее уже надевают наручники и усаживают в патрульный автомобиль. В комментариях к видео блогерша уточнила, что во время задержания полицейский выбил у нее из рук телефон и грубо затолкал в машину. Она также опубликовала фото со следами от наручников на запястьях.

Однако финал истории оказался неожиданным. Позднее Онацкая сообщила, что ее отпустили, сопроводив освобождение фразой: «возникла ошибка, будьте свободны». Сама девушка намерена обжаловать действия полиции и подать заявление в суд.