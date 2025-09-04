Секрет молодости раскрыт: 74-летний Газманов бросил вызов фанатам в Подмосковье
Новый танцевальный челлендж Газманова набирает популярность в Подмосковье
Фото: [Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества/Медиасток.рф]
Исполнитель Олег Газманов запустил всероссийский танцевальный челлендж после выступления в подмосковном Ступино. Певец записал два видеоурока под названием «Танцуй, как Газманов», где продемонстрировал фирменные движения из хита «Загулял», передает REGIONS.
Первый элемент — характерный полуприсед с продвижением в сторону. Артист уверяет, что движение доступно людям любого возраста и уровня подготовки. Второй элемент, более сложная связка шагов под припев, рассчитан на продвинутых танцоров.
В уроках певец детально разбирает оба элемента: сначала в медленном темпе, затем под музыку. В завершение он объединяет движения в полноценную танцевальную композицию.
«Это делать очень легко, только нужно правильно приседать и тренировать ноги заодно. Кстати, если хотите выглядеть так, как я в свои 74, делайте это движение, у вас все получится», — заявил артист.
Челлендж уже набирает популярность в социальных сетях: его активно повторяют жители Московской области и других регионов. Первые ролики с повторением движений появились в его официальном сообществе.
