Секрет молодости раскрыт: 74-летний Газманов бросил вызов фанатам в Подмосковье

Исполнитель Олег Газманов запустил всероссийский танцевальный челлендж после выступления в подмосковном Ступино. Певец записал два видеоурока под названием «Танцуй, как Газманов», где продемонстрировал фирменные движения из хита «Загулял», передает REGIONS.

Первый элемент — характерный полуприсед с продвижением в сторону. Артист уверяет, что движение доступно людям любого возраста и уровня подготовки. Второй элемент, более сложная связка шагов под припев, рассчитан на продвинутых танцоров.

В уроках певец детально разбирает оба элемента: сначала в медленном темпе, затем под музыку. В завершение он объединяет движения в полноценную танцевальную композицию.

«Это делать очень легко, только нужно правильно приседать и тренировать ноги заодно. Кстати, если хотите выглядеть так, как я в свои 74, делайте это движение, у вас все получится», — заявил артист.

Челлендж уже набирает популярность в социальных сетях: его активно повторяют жители Московской области и других регионов. Первые ролики с повторением движений появились в его официальном сообществе.

Ранее сообщалось, что вирусные танцы с Булановой, где предлагали выйти на сцену со звездой, оказались ловушкой для фанатов.