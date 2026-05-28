Дороже мяса: стоимость килограмма голубики в России перешагнула психологическую отметку

В преддверии лета россияне массово переходят на полезные перекусы. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитал медианную стоимость клубники, малины и голубики, а эксперты дали советы, как не наткнуться на испорченный товар. Эту информацию сообщает РИА Новости.

Ценовой диапазон: сколько стоят свежие ягоды в мае

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в период с 1 по 25 мая 2026 года медианная стоимость самых популярных ягод на российском рынке продемонстрировала широкий разброс. В зависимости от вида и редкости продукта, цена за один килограмм колеблется от 622 до 1105 рублей.

Официальная статистика цен по ключевым позициям:

Малина (самая доступная ягода месяца): 622 рубля за килограмм.

Клубника (включая садовую землянику): 686 рублей за килограмм.

Голубика (абсолютный лидер по дороговизне): 1105 рублей за килограмм.

Динамика спроса: малина вырывается в лидеры

Аналитики отмечают мощный всплеск потребительского интереса к ягодной продукции в годовом выражении. Россияне все чаще отказываются от тяжелых десертов в пользу свежих сезонных продуктов, скупая их как в крупных розничных сетях, так и в уличных торговых палатках.

Наибольший прирост продаж показала малина — объемы ее реализации подскочили сразу на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клубника также удерживает высокие позиции с ростом продаж на 30%, а объемы купленной голубики увеличились на 29%. Специалисты связывают эту тенденцию с классическим сезонным фактором и стремлением граждан разнообразить весенний рацион витаминами.

Советы эксперта: как правильно выбирать черешню

Параллельно со стартом ягодного сезона эксперты напоминают о правилах пищевой безопасности при покупке весового товара. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов дал базовые рекомендации по выбору качественной черешни, которая сейчас активно заполняет прилавки.

По словам специалиста, ключевыми индикаторами качества выступают исключительно внешний вид и вкус плодов. Покупателям настоятельно рекомендуется избегать ягод с глубокими трещинами, вмятинами или признаками увядания. Подобные дефекты говорят о нарушении правил транспортировки или условий хранения, из-за чего внутри плода стремительно развиваются гнилостные процессы и бактерии.