Секрет русских раскрыли: англичане на собственном опыте выяснили, почему все окунаются в прорубь
Англичанин описал Крещение фразой «весь мир должен это попробовать»
Фото: [Крещенские купания в Химках/Медиасток.рф]
Двое жителей Великобритании, Люк и Майк, приняли участие в крещенских купаниях в Москве. Мероприятие прошло вечером накануне праздника в парке «Серебряный бор». Свои впечатления они описали в комментарии для «Пятого канала».
Иностранец по имени Люк, для которого это погружение в прорубь в России стало уже четвертым, описал ощущения как фантастические, хотя и холодные. Его соотечественник Майк, имеющий опыт зимних заплывов, назвал практику великолепной русской традицией. В своем комментарии для «Пятого канала» он заявил, что подобный опыт заслуживает того, чтобы его попробовал весь мир.
Оба британца являются сторонниками моржевания и целенаправленно участвовали в обряде во время своего пребывания в столице.
