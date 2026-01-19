Секрет русских раскрыли: англичане на собственном опыте выяснили, почему все окунаются в прорубь

Двое жителей Великобритании, Люк и Майк, приняли участие в крещенских купаниях в Москве. Мероприятие прошло вечером накануне праздника в парке «Серебряный бор». Свои впечатления они описали в комментарии для «Пятого канала».

Иностранец по имени Люк, для которого это погружение в прорубь в России стало уже четвертым, описал ощущения как фантастические, хотя и холодные. Его соотечественник Майк, имеющий опыт зимних заплывов, назвал практику великолепной русской традицией. В своем комментарии для «Пятого канала» он заявил, что подобный опыт заслуживает того, чтобы его попробовал весь мир.

Оба британца являются сторонниками моржевания и целенаправленно участвовали в обряде во время своего пребывания в столице.

