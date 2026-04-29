Многие замечали, что пламя мемориалов разительно отличается от огня в конфорках домашних плит. Газовые мастера из Раменского, проводившие плановое обслуживание «Вечного огня» на площади Победы в преддверии 9 Мая, объяснили, как инженеры добиваются теплого «живого» свечения, пишет REGIONS .

Магия недосгорания: инженерный расчет

На обычной кухонной плите газ горит голубым цветом — это признак полного сгорания смеси, когда кислорода в избытке. Однако для мемориалов такой оттенок не подходит: голубое пламя почти прозрачно, его плохо видно на солнце, и оно не создает нужного торжественного образа.

Мастер Раменской эксплуатационной службы Павел Колупаев раскрыл секрет желто-оранжевого свечения:

Дефицит кислорода: В горелку мемориала намеренно подается меньше воздуха, чем требуется для идеального сгорания метана.

Окисление: Газовая смесь окисляется не полностью. Частички углерода не успевают сгореть мгновенно — они раскаляются в пламени и начинают ярко светиться в теплом спектре.

Эстетика и видимость: Благодаря этому «инженерному приему» огонь становится плотным, ярким и заметным даже в самую ясную погоду.

Как обслуживают святыню: ритуал и техника

Ежегодная профилактика мемориала — процедура ювелирная. Сотрудники АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» проводят ее в несколько этапов: