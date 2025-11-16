Депутаты хотят снизить пищевые отходы через новую систему выкладки товаров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с предложением обязать торговые сети выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24–72 часа, пишет РИА Новости . Он отметил, что покупатели нередко берут такие продукты непреднамеренно, что приводит к лишним расходам и увеличению объемов пищевых отходов.

В документе предлагается установить для магазинов единые правила размещения подобных товаров. Например, в отделе молочной продукции продукты с остатком срока менее трех суток должны находиться слева и сопровождаться крупной и единой по формату табличкой. Основная продукция при этом должна выкладываться отдельно.

По словам Чернышова, такая система поможет людям быстрее ориентироваться на полках, создаст стимулы для скидок на скоропортящиеся товары и снизит объемы просрочки. Он считает, что инициатива повысит прозрачность отношений между продавцами и потребителями и будет соответствовать принципам рационального потребления.

