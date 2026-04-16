Секретный ПАЗ с мотором V8 выставили на продажу: цена этого монстра дорог удивит каждого

На российском автомобильном рынке появился эксклюзивный кемпер, созданный на основе отечественного автобуса ПАЗ. Проект привлек внимание экспертов глубокой технической модернизацией, превратившей утилитарный транспорт в мощный и комфортабельный дом на колесах, сообщает Южный Федеральный.

Техническое перевооружение и мощь Toyota

За основу создатели взяли полноприводную модель ПАЗ-3206, которая с завода оснащена ведущими мостами и дифференциалами повышенного трения для езды по бездорожью. Однако главной сенсацией стала замена стандартного двигателя ЗМЗ на легендарный японский агрегат. Теперь под капотом автобуса установлен 4,3-литровый мотор Toyota 3UZ-FE. Этот двигатель V8, известный своей надежностью, ранее использовался в премиальных седанах и внедорожниках японского производства.

Комфорт и функциональность интерьера

Внутреннее пространство автобуса претерпело полную трансформацию для обеспечения уюта в длительных экспедициях. В жилой зоне разместили полноценную двуспальную кровать, кухонный блок со всем необходимым оборудованием и обеденную группу. Салон зонирован таким образом, чтобы путешественники могли автономно существовать вдали от цивилизации, используя все преимущества просторного кузова ПАЗа.

Специфический облик и условия продажи

Внешний вид автодома подчеркивает его внедорожный характер: кузов окрашен в матовый зеленый цвет, что придает транспортному средству сходство с армейской спецтехникой. Несмотря на туристическое назначение, такой дизайн выделяет машину в потоке. Владелец уникального кастома не указывает фиксированную цену в объявлении, предпочитая обсуждать стоимость проекта с потенциальными покупателями лично, что подчеркивает эксклюзивный статус постройки.