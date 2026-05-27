Секретный план автодилеров: почему популярные иномарки исчезают со складов за 30 дней

По оценкам аналитиков, в мае объем реализации новых легковых автомобилей в России снизился до 110 тысяч штук, однако в начале лета рынок стабилизируется за счет взвешенного планирования поставок и сезонного спроса. Об этом пишет cenyavto .

Анализ объемов реализации и летние прогнозы

Российский рынок новых легковых транспортных средств демонстрирует умеренное снижение показателей в конце весеннего сезона. По расчетам отраслевого эксперта Сергея Целикова, суммарный итог майских продаж составит около 110 тысяч автомобилей, что демонстрирует падение на 5–7% относительно результатов апреля. Тем не менее специалист ожидает, что в дальнейшем ситуация стабилизируется. Схожее мнение высказывает аналитик Сергей Афонин, прогнозирующий спокойный июнь. Начало летнего периода традиционно характеризуется умеренной активностью покупателей, при этом сезонный фактор и сформировавшийся отложенный спрос удержат рынок от дальнейшего проседания, но и не дадут поводов для резкого взлета.

Обновление ассортимента и ситуация на складах дилеров

Важным стимулом для покупателей остается регулярное появление на рынке свежих позиций. Эксперт Алексей Тузов сообщил, что в автосалоны поступили партии кроссоверов Geely Okavango актуального года выпуска, а также официально стартовали продажи следующего поколения Geely Coolray. Освобождать места для новинок автодилерам помогают активные дисконтные программы. Представители крупнейших дилерских центров оценивают обстановку со складскими запасами как стабильную. В компании Major заявили об отсутствии дефицита, хотя популярные версии машин в рамках акций раскупаются очень быстро. Николай Иванов из компании «Рольф» исключил резкое увеличение стоков в краткосрочной перспективе, а Артем Зотов из Favorit Motors добавил, что благодаря взвешенному планированию закупок самые востребованные модели задерживаются на складах не более чем на 30 дней.