В ДК «Большедворский» в Павловском Посаде прошел отчетный концерт с 28 номерами
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
В минувшую субботу, 23 мая, Дом культуры «Большедворский» в Павловском Посаде наполнился музыкой, танцами и громкими аплодисментами — там прошел очередной отчетный концерт местных творческих коллективов. Свои номера зрителям представили сразу несколько студий и ансамблей.
Коллектив народного танца «Искорка» под руководством Елены Шишкиной порадовал публику постановками «Русская плясовая», «Русская красавица» и «Ненецкий танец».
Вокальная студия «Мастерская Алисы», которой руководит Надежда Илларионова, подарила залу море положительных эмоций, исполнив яркие песни «Под созвездием чудес», «Медсестра», «Рыжий кот» и «Я мечтаю о слоне».
Вокальная группа «Созвездие» вместе с коллективом гитаристов «Аккорд» (руководитель Алексей Кузьмин) выступили с композициями «До ре ми», «Бегут года», «Ваня» и другими, уже давно полюбившимися слушателям. А неутомимые участники «Зумба дети» зарядили всех гостей энергией, подарив собравшимся зажигательный номер «Круто дети». Всего в этот вечер было исполнено 28 танцевальных и вокальных номеров.
«Особая благодарность нашим гостям — коллективу "Тихая музыка" из ДК "Октябрь" — за то, что разделили с нами этот чудесный день! Спасибо всем артистам, руководителям коллективов, родителям и, конечно, зрителям — за поддержку, теплые слова и бурные овации! Этот концерт еще раз доказал: творчество объединяет, вдохновляет и делает мир ярче!» — отметила Ольга Титова.