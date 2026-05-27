Двойная вспышка на Солнце рванет 28 мая: ждать магнитную бурю в четверг или нет

Космическая погода преподносит неожиданные сюрпризы, заставляя ученых экстренно пересматривать свои прогнозы. Накануне специалисты зафиксировали грозные изменения на поверхности светила, которые напрямую отразятся на самочувствии жителей Земли. Вопрос о том, какая сегодня магнитная буря ждет человечество, приобретает особую остроту из-за зафиксированных аномалий.

Опасность исходит от неожиданной активности в космическом пространстве. Астрономы бьют тревогу: две мощные вспышки на Солнце, произошедшие одна за другой, могут полностью переписать спокойный сценарий конца месяца. Земля готовится принять на себя поток заряединенных частиц, способных спровоцировать резкое ухудшение здоровья у миллионов людей.

Коротко: главное о дне

Зафиксированы две утренние вспышки на Солнце, способные дестабилизировать магнитосферу.

Максимальный пик геомагнитных колебаний до 3,5 балла ожидается в период с 06:00 до 10:00.

В Москве прогнозируется аномально пониженное атмосферное давление до 734 мм рт. ст.

Обязательно требуется исключить тяжелые тренировки и строго принимать назначенные лекарства.

Какой сегодня ожидается геоудар: прогноз магнитной активности

Первоначальные прогнозы обещали абсолютно спокойный и безопасный день, однако двойная вспышка на Солнце спутала ученым все карты. Магнитная буря 28 мая 2026 года пока официально оценивается в 16%, но скрытые геомагнитные возмущения могут настигнуть метеочувствительных граждан в любой момент. Вероятность слабых планетарных возмущений лавинообразно выросла до 35%.

В течение этих суток индекс Kp будет балансировать в диапазоне от 2,5 до 3,5 балла. Самый опасный отрезок времени придется на утро — с 06:00 до 10:00 по московскому времени интенсивность колебаний достигнет максимума. К eveningу фон временно снизится до 2 баллов, но уже ближе к полуночи магнитосфера снова начнет проявлять агрессию, поднявшись до 3 баллов.

Опасный барометрический фон в Москве и Санкт-Петербурге

Ситуацию со здоровьем серьезно усугубит резкий перепад атмосферного давления, который наложится на космическую активность. Жителям столицы придется особенно тяжело, так как барометры покажут аномально низкие значения. Утром давление в Москве упадет до 736 мм рт. ст., днем зафиксируется на отметке 737 мм, а к ночи рухнет до критических 734 мм рт. ст., что гарантирует сильные головные боли у гипотоников.

В Санкт-Петербурге обстановка окажется более стабильной и уложится в рамки региональной нормы. На протяжении суток давление в городе на Неве будет колебаться в безопасных пределах от 751 до 755 мм рт. ст. Тем не менее, общая нестабильность атмосферы все равно заставит петербуржцев почувствовать сонливость и упадок сил.

Что можно делать 28 мая

Защитить свой организм и минимизировать пагубное влияние солнечных вспышек помогут простые и доступные меры:

Обязательно держите под рукой тонометр и регулярно измеряйте давление, чтобы вовремя заметить опасный скачок.

В этот день приветствуются спокойные, размеренные прогулки на свежем воздухе, которые помогут насытить ткани мозга кислородом.

Рекомендуется пить достаточное количество чистой воды без газа для предотвращения опасного сгущения крови.

Полезно переключиться на легкую диету и добавить в рацион больше свежих овощей, зелени и нежирных продуктов.

Что нельзя делать 28 мая

Чтобы не спровоцировать гипертонический криз или сердечный приступ, метеозависимым людям необходимо соблюдать жесткие табу. Понимание того, что нельзя делать 28 мая, спасет вас от госпитализации: