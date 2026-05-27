В ЖК «Театральный» в Раменском установили электрозарядные станции

Девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп установил электрозарядные станции бренда Pilot на территории ЖК «Театральный» в Раменском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Станция позволит полностью зарядить автомобиль за ночь, ее мощность составляет 120 кВт. Она совместима со всеми электромобилями, зарядка будет осуществляться через приложения «Яндекс» и «Sitronics».

На территории комплекса построены два дома, вблизи есть муниципальный детский сад на 65 мест и коммерческие помещения на первом этаже.

