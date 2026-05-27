Во Фряново прошел Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей»

В поселке Фряново городского округа Щелково прошел Областной фестиваль‐конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». Событие, приуроченное к творческому наследию русского композитора А. А. Алябьева, превратилось в масштабный праздник, объединивший исполнителей и меломанов со всего региона.

Как проинформировали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на конкурс поступило 84 заявки из 27 муниципальных образований Подмосковья. В итоге на сцене выступили 335 талантливых участников, а зрительный зал и открытые площадки собрали свыше 500 гостей, увлеченных искусством вокала.

Участники состязались в двух направлениях — народном и академическом вокале. 46 лауреатов — как отдельные солисты, так и творческие коллективы разных возрастов — удостоились дипломов Министерства культуры и туризма Московской области и памятных подарков. Гран‐при в номинации «Народное пение» получил народный коллектив «Ансамбль народной песни „МАЕСТАТ“ из городского округа Восход.

