В Подмосковье жители закрыли более 160 тыс. больничных через MAX

С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли почти 165 тыс. больничных без посещения поликлиники, с помощью чат-бота Денис в мессенджере MAX , для этого им нужно иметь прикрепление к поликлинике Министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в Интернет», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках онлайн-приема врач проведет опрос пациента, убедится в отсутствии жалоб и состоянии здоровья. После этого специалист оформит закрытие листка нетрудоспособности. Записаться на консультацию можно в несколько кликов, после этого в чат поступит ссылка для подключения.

