В подмосковном Чехове восстановили здание рынка

В поселке Любучаны муниципального округа Чехов восстановили аварийное здание рынка, расположенное по адресу: улица Заводская, дом 10а. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Торговую площадку уже ввели в эксплуатацию, она находится в границах жилого квартала на земельном участке площадью порядка 655 кв. м. Здание состоит из павильонов общей площадью более 285 кв. м.

В конце 2023 года на территории произошел пожар, в результате которого строение получило значительные повреждения. Местные жители через портал «Добродел» подавали обращения с просьбой восстановить аварийный объект и благоустроить прилегающую территорию.

Собственник обратился в суд с иском к арендатору о возмещении убытков, после удовлетворения исковых требований владелец полностью восстановил все помещения.

