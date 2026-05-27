В подмосковном Чехове восстановили здание рынка
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В поселке Любучаны муниципального округа Чехов восстановили аварийное здание рынка, расположенное по адресу: улица Заводская, дом 10а. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Торговую площадку уже ввели в эксплуатацию, она находится в границах жилого квартала на земельном участке площадью порядка 655 кв. м. Здание состоит из павильонов общей площадью более 285 кв. м.
В конце 2023 года на территории произошел пожар, в результате которого строение получило значительные повреждения. Местные жители через портал «Добродел» подавали обращения с просьбой восстановить аварийный объект и благоустроить прилегающую территорию.
Собственник обратился в суд с иском к арендатору о возмещении убытков, после удовлетворения исковых требований владелец полностью восстановил все помещения.
