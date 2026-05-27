В колледже «Подмосковье» прошел «Бал амбассадоров Профессионалитета»

В колледже «Подмосковье» впервые состоялся «Бал амбассадоров Профессионалитета»
26 мая в колледже «Подмосковье» состоялся первый «Бал амбассадоров Профессионалитета». Инициатива собрала талантливых и деятельных студентов из учебных заведений Клина и Солнечногорска: молодых людей, чьи успехи заметны не только в учебе, но и в профессиональном развитии и общественной деятельности. Об этом информирует пресс‐служба Министерства образования Московской области.
Среди почетных гостей — представители Клинского отделения организации «Дети войны», писатель, поэт, журналист и краевед Вячеслав Пернавский.
Центральной частью вечера стала культурная программа, которая перенесла участников в эпоху классических танцевальных собраний. 12 молодых пар исполнили несколько исторических танцев: торжественный полонез, изящный фигурный вальс и задорную московскую кадриль.
Завершилось торжество душевным чаепитием. За общим столом встретились представители разных поколений — студенты, педагоги, почетные гости.
