Жители и гости Щелково смогут посетить выставку, посвященную урбанизму

В пятницу, 5 июня, в выставочном зале «Галерея», отделе Щелковского историко-художественного музея, откроется концептуальная выставка «Траектория движения», где представят работы членов Союза художников России и регионального отделения Московской области. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут картины художников-живописцев, которые занимались исследованием темы урбанизации: дорог, индустриального пейзажа, городского ландшафта. Они вдохновлялись работами русских и зарубежных классиков, в том числе Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Уильяма Тернера и других. Посетители смогут увидеть работы Анны Боско, заслуженного художник России Евгения Долгачева, Александра Ивашко, Татьяны Колупаевой, Ольги Корнейчук и не только.

Посетить выставку можно до 18 июля, узнать другие подробности можно на сайте.

