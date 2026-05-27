Школьники Московской области станут участниками шестой смены в «Артеке»

В ближайшие недели 48 талантливых школьников региона получат шанс провести каникулы в знаменитом Международном детском центре «Артек». Ребята примут участие в 6-й смене, которая пройдет с 28 мая по 18 июня 2026 года. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Тематика смены выстроена вокруг идеи отечественной культуры как уникального и самобытного феномена. Организаторы делают акцент на том, что прочным фундаментом для ее дальнейшего развития служит осознание единства российского народа при всем многообразии национальных традиций и особенностей.

Главным событием программы станет Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». Мероприятие призвано подчеркнуть важность сохранения традиций международного сотрудничества, а также сформировать позитивный образ России через творчество и открытый диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.