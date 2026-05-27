В Московской области выросла выявляемость рака груди на нулевой стадии

В Подмосковье с начала 2026 года выявляемость злокачественных новообразований молочных желез на нулевой стадии выросла на 18%, это позволяет достигать эффективности лечения в 100% случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. Мы проводим большую работу для того, чтобы болезнь удавалось выявлять как можно раньше», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если давно не проходили диагностику. Кроме того, для пациентов проводятся дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи. Для улучшения показателей по выявляемости рака груди учреждения оснащают современным диагностическим оборудованием.

Напомним, что записаться на маммографию можно, в том числе, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

