На одной из популярных площадок для размещения частных объявлений появился весьма необычный «лот». Продавец из подмосковной Дубны предлагает желающим приобрести 16 особей европейской лани. Животные находятся в возрасте от одного до пяти лет. Как уточняется в сообщении, изначально парнокопытных покупали для «украшения большой территории загородного участка», расположенного в Тверской области, сообщил REGIONS.

Цены на «живой товар» указаны следующие: одну особь можно купить за 50 тыс. руб. Если же покупатель захочет забрать всех 16 ланей сразу, продавец готов обсудить сумму индивидуально — по договоренности.

«Сейчас они нам больше не нужны. Готовы продать сразу всех», — говорится в описании к объявлению.

Объявление вызвало оживленную дискуссию среди местных жителей. Многие усомнились в том, можно ли вообще свободно продавать таких животных и не нарушает ли подобная сделка действующее природоохранное законодательство.

Юрист Сергей Плаксий в беседе с REGIONS разъяснил ситуацию. По его словам, европейская лань (лат. Dama dama) не значится в Красной книге Российской Федерации и не относится к тем видам животных, чей оборот законом полностью запрещен.

«Это означает, что разведение и продажа таких животных в частных хозяйствах возможна при соблюдении ряда условий. Во-первых, продавец должен иметь документы, подтверждающие законное происхождение животных: ветеринарные свидетельства, справки о регистрации в реестре сельскохозяйственных животных или документы от питомника. Во-вторых, при перевозке и содержании необходимо соблюдать требования ветеринарного законодательства и правила обращения с дикими животными. Если все документы в порядке — сделка полностью законна», — отметил Плаксий.

Специалист также обратил внимание: тому, кто решит приобрести ланей для своего частного владения, следует заранее выяснить, какие требования предъявляются к содержанию парнокопытных. Речь идет о площади вольера, наличии укрытий, организации кормовой базы и обеспечении ветеринарного сопровождения. Игнорирование этих норм, предупредил юрист, может обернуться административной ответственностью.

