Ребенок доверяет чат-боту больше, чем родителям: как вернуть контакт без скандалов

Подростки все чаще доверяют свои переживания не родителям, а чат-ботам — и для семьи это может стать тревожным сигналом, пишет Mashable. Психолог Мэттью Лихи, работающий с подростками, говорит, что некоторые дети настолько привязываются к ИИ-собеседнику, что перестают делиться важным с близкими.

Особенно опасно, когда ребенок начинает обсуждать с ботом одиночество, тревогу, грусть или личные проблемы, а не обращается к живым людям. По словам Лихи, в этот момент все быстро становится запутанным: компьютер не спорит, не раздражается, не осуждает и всегда отвечает «удобно». Родителю конкурировать с таким собеседником сложно.

Опрос Girl Scouts of the USA показал, что почти половина девочек 5–13 лет считают ИИ лучше родителей в помощи с домашними заданиями. А среди девочек 11–13 лет половина уже обращалась к ИИ, когда им было грустно, тревожно или одиноко.

Совет психолога не в том, чтобы сразу запрещать чат-боты. Сначала нужно заново выстроить контакт. Лихи рекомендует регулярно проводить с ребенком время один на один: прогулка, игра, кафе, короткая традиция без телефона в руках. Не надо сразу лезть с тяжелыми вопросами — сначала возвращается доверие.

А когда подросток начнет говорить, важно не сорваться в лекцию. Лучше слушать с интересом, без немедленных советов и осуждения. Иначе ребенок снова уйдет туда, где его всегда «понимают» — даже если это всего лишь программа.