От дворянских усадеб до наших дней: Коломна примет фестиваль спаржи

В субботу 30 мая в городском парке «Сосновый Бор» в коломенских Озерах пройдет VIII Международный фестиваль спаржи. Мероприятие продлится с 16:00 до 21:00, возрастное ограничение участников 0+.

Гости фестиваля смогут не только попробовать блюда из спаржи, но и принять участие в событии. На празднике представят разнообразные кулинарные решения с этим овощем: от классического крем‑супа до спаржи «аль денте» с пряными травами и запеченных стеблей под расплавленным сыром. Также будут представлены авторские блюда от шеф‑поваров Москвы и Коломны.

Организаторы напомнили, что молодая плантация спаржи начинает давать урожай лишь через три года. Они подчеркнули историческую ценность овоща: его подавали в дворянских усадьбах, в том числе в имениях, напоминающих те, что описаны в произведениях Чехова. Известно, что семья писателя сама выращивала спаржу в Мелихове.

Исторически спаржу культивировали и на подмосковных землях, включая Коломну и Озеры. Белые, зеленые и лиловые побеги ценились высоко: в усадьбах использовали разные способы приготовления — варили в сахарной воде, сушили впрок, запекали с маслом и подавали с соусами. Фестиваль призван напомнить об этой кулинарной традиции и показать многогранность спаржи как продукта.